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Тюменские единороссы назвали кандидатуры участников предварительного голосования

Политика, 19:26 13 апреля 2021

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Оксана Величко и Владимир Майер примут участие в предварительном голосовании "Единой России" с 24 по 30 мая. В дальнейшем их могут выдвинуть в депутаты Государственной Думы и Тюменской областной думы, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня мы зарегистрировали документы на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 депутата городской думы, директора птицефабрики "Тюменский бройлер" Оксаны Величко и депутата Тюменской областной думы, члена фракции "Единой России" Владимира Майера, который подал документы по своему одномандатному избирательному округу № 16", – рассказал руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии Андрей Артюхов.

Третье заявление зарегистрировали от Елизаветы Козиной из Ишима по одномандатному округу № 23. Девушка работает в городском молодежном центре "Развитие", состоит в общественной молодежной палате и активно занимается волонтерской деятельностью.

Также документы на участие подал беспартийный, временно неработающий Максим Ляпин. Он зарегистрирован кандидатом предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатом в депутаты Госдумы восьмого созыва по федеральному избирательному округу.

Напомним, что предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая по открытой и конкурентной модели. Выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу и дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу назначены на 19 сентября.

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# Андрей Артюхов , Единая Россия , предварительное голосование

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