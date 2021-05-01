Сергей Корепанов: предварительное голосование позволяет выбрать самых достойных

| Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

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Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов принял участие в предварительном голосовании, организованном партией "Единая Россия".

Спикер регионального парламента проголосовал утром на участке № 15, который располагается в тюменской детской спортивной школе № 2, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии.

"Такой формат открытого, тщательного отбора позволяет выявить для участия в предстоящих выборах действительно достойных людей. Тех, кто зарекомендовал себя ответственным политиком и гражданином. Процедура предварительного голосования крайне полезна и единороссам, поскольку его результаты позволят оценить уровень доверия к тем или иным кандидатам", - уверен Сергей Корепанов.

В предварительном голосовании "Единой России" участвуют 89 кандидатов. Среди них как действующие депутаты и опытные политики, так и молодые люди, волонтеры, лидеры общественных и студенческих организаций.

Сегодня, 30 мая, можно проголосовать очно, выбрав свой избирательный участок на сайте партии. Участки работают с 8 до 22 часов. Имея личный кабинет на Госуслугах, сделать это можно и дистанционно.