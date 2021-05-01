  • 30 мая 202130.05.2021воскресенье
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 28..30 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сергей Корепанов: предварительное голосование позволяет выбрать самых достойных

Политика, 12:22 30 мая 2021

Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

Далее в сюжете Александр Моор проголосовал на праймериз «Единой России»

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов принял участие в предварительном голосовании, организованном партией "Единая Россия".

Спикер регионального парламента проголосовал утром на участке № 15, который располагается в тюменской детской спортивной школе № 2, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии.

"Такой формат открытого, тщательного отбора позволяет выявить для участия в предстоящих выборах действительно достойных людей. Тех, кто зарекомендовал себя ответственным политиком и гражданином. Процедура предварительного голосования крайне полезна и единороссам, поскольку его результаты позволят оценить уровень доверия к тем или иным кандидатам", - уверен Сергей Корепанов.

В предварительном голосовании "Единой России" участвуют 89 кандидатов. Среди них как действующие депутаты и опытные политики, так и молодые люди, волонтеры, лидеры общественных и студенческих организаций.

Сегодня, 30 мая, можно проголосовать очно, выбрав свой избирательный участок на сайте партии. Участки работают с 8 до 22 часов. Имея личный кабинет на Госуслугах, сделать это можно и дистанционно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# праймериз , Сергей Корепанов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:30 30.05.2021Ольга Швецова: у тюменцев есть возможность очно проголосовать за понравившихся кандидатов
14:10 30.05.2021Голышмановцы активно участвуют в праймериз "Единой России"
13:15 30.05.2021Глава Тюмени проголосовал на праймериз "Единой России"
12:22 30.05.2021Сергей Корепанов: предварительное голосование позволяет выбрать самых достойных