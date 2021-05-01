Александр Моор проголосовал на праймериз "Единой России"

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

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Предварительное голосование партии "Единая Россия" - эффективный механизм, позволяющий определить наиболее достойных и готовых к политической конкуренции кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Тюменской областной думы.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, проголосовав на праймериз "Единой России" на счетном участке в средней школе №69 30 мая.

"Партия "Единая Россия" единственная использует такой механизм отбора кандидатов. Важно, что участвовать в праймериз в качестве кандидатов могут не только единороссы, но и любой политически активный человек, который не является членом другой партии и обладает доверием земляков", - отметил губернатор.

Голосовать на праймериз могут все россияне, пользующиеся избирательным правом.

Предварительное голосование проходит в Тюменской области и по всей стране с 24 по 30 мая. Заявки на участие в праймериз в качестве кандидатов в регионе подали 89 человек. При этом от уже действующих депутатов различного уровня поступило лишь 32 заявления - всего 36%. Отметим, что 37 кандидатов - моложе 35 лет, 23 являются участниками кадрового проекта "ПолитСтартап", 22 человека - члены общественных объединений и организаций.

"Предварительное голосование - наиболее открытая и прозрачная процедура выдвижения кандидатов. Если вы не успели проголосовать в онлайн-режиме, сегодня это можно сделать очно. Приходите на счетные участки и выбирайте достойных", - обратился к землякам Александр Моор.

Евгений Бабенко