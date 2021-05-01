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Глава Тюмени проголосовал на праймериз "Единой России"

Политика, 13:15 30 мая 2021

Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

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Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщает пресс-служба тюменского отделения партии.

Градоначальник пришел на счетный участок по месту проживания перед общероссийским полумарафоном "Забег РФ" в рамках "Стального характера", который 30 мая также проходит в Тюмени.

"В этом году у нас появилась возможность проголосовать в электронном виде помимо традиционного способа – на счетных участках. Мы видим активность жителей, многие выбрали именно первый вариант голосования, поскольку это удобно, быстро и самое главное – за электронным голосованием будущее. Но мы также сохраняем и традиционную форму волеизъявления граждан", – сказал Руслан Кухарук.

Адрес своего счетного участка можно узнать и по номеру телефона горячей линии – 8 (3452) 56-57-49, 8-800-555-0200 (звонок бесплатный). На территории региона сегодня до 20 часов будут работать 222 участковые счетные комиссии.

Каждый житель, желающий принять участие в предварительном голосовании, на сайте pg.er.ru может узнать, где расположен его счетный участок, для этого нужно внести свой регион, город и адрес регистрации.

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# праймериз , Руслан Кухарук

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