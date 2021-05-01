Голышмановцы активно участвуют в праймериз "Единой России"

| Фото: ИД «Голышмановский вестник» | Фото: ИД «Голышмановский вестник»

Далее в сюжете Ольга Швецова: у тюменцев есть возможность очно проголосовать за понравившихся кандидатов

Почти 2,5 тыс. жителей Голышмановского городского округа зарегистрировались для онлайн-голосования на праймериз партии "Единая Россия", сообщает ИД "Голышмановский вестник".

На утро 30 мая почти 2200 уже сделали свой выбор – такие данные публикует счетная комиссия. Сегодня участок для голосования работает на базе голышмановского ДК "Юность". Организаторы отмечают высокую активность граждан: проголосовать приходят семьями, компаниями друзей и трудовыми коллективами.

"Наше население уже привыкло к процедуре предварительного голосования, у нас оборудована зона, где избиратели могут присесть и внимательно ознакомиться со всеми кандидатами и затем определиться со своим выбором. Явку оцениваю как довольно высокую – это радует", - рассказала представитель счетной комиссии Ольга Зазимко.

Предварительное голосование стало привычной процедурой перед началом избирательной кампании. Таким образом, формируя списки кандидатов, "Единая Россия" опирается прежде всего на мнение людей.

"Я считаю, что процедура предварительного голосования – это показатель силы и открытости партии "Единая Россия" перед избирателями. Здесь решают люди, ведь только от их мнения будет зависеть, кто будет выдвинут в сентябре на выборы депутатов различных уровней. А это значит, что в гонку вступят только те люди, которым доверяют граждане", - поделился председатель Территориальной избирательной комиссии Голышмановского городского округа Виктор Неверов.

В течение недели жители округа участвовали в онлайн-голосовании. Такую форму волеизъявления по большей части выбрала молодежь. Представители старшего поколения с раннего утра спешили на счетный участок. Признаются: так привычнее, да возможность разнообразить воскресный досуг.

Принять участие в предварительном голосовании могут все желающие, счетный участок во Дворце культуры "Юность" (улица Ленина, 24) будет работать до 20 часов.