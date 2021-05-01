Ольга Швецова: у тюменцев есть возможность очно проголосовать за понравившихся кандидатов

| Фото: Тюменское региональное отделение «Единой России» | Фото: Тюменское региональное отделение «Единой России»

222 участковые счетные комиссии работают в Тюменской области в последний день предварительного голосования "Единой России".

Об этом сообщила руководитель Тюменского регионального исполкома партии Ольга Швецова. Она также добавила, что в организации процесса очного предварительного голосования задействовано более 1 тыс. человек.

"В регионе более 160 сельских поселений находятся без устойчивого соединения интернета, именно поэтому было принято решение открыть счетные участки. Сегодня у жителей Тюменской области есть возможность прийти очно и отдать свой голос за понравившихся кандидатов", – сказала она.

Ольга Швецова подчеркнула, что в предварительном голосовании участвуют 89 человек.

"В это году очень много молодежи, потому что с 2018 года в Тюменской области мы реализуем проект "ПолитСтартап", в рамках которого обучаем молодых ребят тому, чтобы они сделали правильные шаги в общественно-политической деятельности. Мы широко открыли двери в предварительном голосовании и для волонтеров, потому что прошлый год был пандемийный, очень много людей было задействовано в волонтерской деятельности", – добавила Ольга Швецова.

Участковые счетные комиссии сегодня работают до 20 часов. Узнать свой участок можно на сайте pg.er.ru. Или это можно сделать, позвонив по номеру телефона горячей линии, – 8 (3452) 56-57-49, 8-800-555-0200 (звонок бесплатный).