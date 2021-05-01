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На праймериз в УФО онлайн проголосовали более 700 тысяч человек

Политика, 17:20 30 мая 2021

Тюменское региональное отделение партии  «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии  «Единая Россия»

Более 700 тыс. жителей УФО приняли участие в электронном предварительном голосовании "Единой России".

Об этом сообщил руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" Иван Квитка. По его словам, граждане проявили большой интерес к выборам, выразили активную общественно-политическую позицию.

"По числу проголосовавших идирует Свердловская область, где свыше 330 тыс. избирателей высказали свое мнение в отношении участников праймериз. В Челябинской области - более 147 тыс. проголосовавших, в ХМАО - 77 тысяч, в Курганской области - порядка 75 тысяч избирателей приняли участие в электронном предварительном голосовании. В Тюменской области - более 57 тысяч, на Ямале - свыше 20 тысяч", - рассказал Иван Квитка.

Он напомнил, что до 20 часов жители УФО могут определить будущих кандидатов на выборах различного уровня, проголосовав очно на счетных участках своих территорий. Итоги предварительного голосования будут подведены 1 июня, сообщает Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

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# Иван Квитка , праймериз

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