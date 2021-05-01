Предварительное голосование "Единой России" в Тюменской области прошло в штатном режиме

Фото: tyumen.er.ru Фото: tyumen.er.ru

108 тыс. 886 человек очно проголосовали на праймериз "Единой России" в Тюменской области по данным на 18 часов. Через сайт pg.er.ru свой голос отдали 59 тыс. 417 жителей региона. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Предварительное голосование "Единой России" прошло в штатном режиме, без нарушений, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все счетные участки в регионе закрылись в 20 часов. Участковым счетным комиссиям предстоит подсчитать общее количество бюллетеней и голосов. Тогда и будет известно, кто представит партию на сентябрьских выборах в Государственную думу, Тюменскую областную думу и на довыборах в городскую думу. Мы благодарим каждого, кто проявил гражданскую позицию и принял участие в важном политическом событии", – сказал он.

Напомним, в предварительном голосовании "Единой России", которое проходило в регионе с 24 по 30 мая, приняли участие 89 кандидатов

"Успешное завершение предварительного голосования свидетельствует не только о высоком авторитете партии в народе, но и о политической активности наших земляков. Тюменцы активно поддержали политику президента России Владимира Путина и партии "Единая Россия", направленную на экономическое и социальное развитие страны и регионов, обеспечение безопасности и благополучия соотечественников", - подчеркнул заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

По его мнению, предварительное голосование позволит "Единой России" выйти на выборы федерального парламента и регионального законодательного собрания с компетентной и сплоченной командой кандидатов.

"Считаю особенно важным, что с помощью праймериз партия последовательно идет по пути обновления, привлекая к участию в выборах депутатского корпуса новых перспективных политиков, у которых есть авторитет и поддержка среди тюменцев", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко