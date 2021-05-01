  • 31 мая 202131.05.2021понедельник
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предварительное голосование "Единой России" в Тюменской области прошло в штатном режиме

Политика, 22:03 30 мая 2021

Фото: tyumen.er.ru

108 тыс. 886 человек очно проголосовали на праймериз "Единой России" в Тюменской области по данным на 18 часов. Через сайт pg.er.ru свой голос отдали 59 тыс. 417 жителей региона. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Предварительное голосование "Единой России" прошло в штатном режиме, без нарушений, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все счетные участки в регионе закрылись в 20 часов. Участковым счетным комиссиям предстоит подсчитать общее количество бюллетеней и голосов. Тогда и будет известно, кто представит партию на сентябрьских выборах в Государственную думу, Тюменскую областную думу и на довыборах в городскую думу. Мы благодарим каждого, кто проявил гражданскую позицию и принял участие в важном политическом событии", – сказал он.

Напомним, в предварительном голосовании "Единой России", которое проходило в регионе с 24 по 30 мая, приняли участие 89 кандидатов

"Успешное завершение предварительного голосования свидетельствует не только о высоком авторитете партии в народе, но и о политической активности наших земляков. Тюменцы активно поддержали политику президента России Владимира Путина и партии "Единая Россия", направленную на экономическое и социальное развитие страны и регионов, обеспечение безопасности и благополучия соотечественников", - подчеркнул заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

По его мнению, предварительное голосование позволит "Единой России" выйти на выборы федерального парламента и регионального законодательного собрания с компетентной и сплоченной командой кандидатов.

"Считаю особенно важным, что с помощью праймериз партия последовательно идет по пути обновления, привлекая к участию в выборах депутатского корпуса новых перспективных политиков, у которых есть авторитет и поддержка среди тюменцев", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Артюхов , Единая Россия , Есенгалий Ибраев , праймериз

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:03 30.05.2021Предварительное голосование "Единой России" в Тюменской области прошло в штатном режиме
17:20 30.05.2021На праймериз в УФО онлайн проголосовали более 700 тысяч человек
15:30 30.05.2021Ольга Швецова: у тюменцев есть возможность очно проголосовать за понравившихся кандидатов
14:10 30.05.2021Голышмановцы активно участвуют в праймериз "Единой России"