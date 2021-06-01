Образовательный проект "Тюмень-500" приглашает школьников Тюменской области

| Фото: "Олимпийская ребячка" ВКонтакте | Фото: "Олимпийская ребячка" ВКонтакте

Образовательный проект для школьников "Тюмень - 500" пройдет в детском центре "Олимпийская ребячка" с 17 по 23 июля 2021 года. Бесплатно участвовать смогут школьники юга Тюменской области, окончившие седьмой - десятый классы, в составе команд из трех-пяти человек, сообщает региональный центр "Новое поколение".

В заявке, на основе которой состоится конкурсный отбор, каждому участнику нужно описать идею (до 300 слов) и указать контакты педагога, который может порекомендовать этих школьников.

Заполнить заявку нужно здесь до 15 июня включительно. Отбор участников проводится на конкурсной основе. Заявки будут рассматриваться по мере поступления. Форма регистрации может быть закрыта раньше, если набор на проект будет укомплектован.

В случае положительного решения по заявке, организаторы направят приглашение участнику на почту, указанную в заявке, не позднее 21 июня 2021 года.