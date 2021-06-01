  • 1 июня 20211.06.2021вторник
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Образовательный проект "Тюмень-500" приглашает школьников Тюменской области

Общество, 08:23 01 июня 2021

"Олимпийская ребячка" ВКонтакте | Фото: "Олимпийская ребячка" ВКонтакте

Образовательный проект для школьников "Тюмень - 500" пройдет в детском центре "Олимпийская ребячка" с 17 по 23 июля 2021 года. Бесплатно участвовать смогут школьники юга Тюменской области, окончившие седьмой - десятый классы, в составе команд из трех-пяти человек, сообщает региональный центр "Новое поколение".

В заявке, на основе которой состоится конкурсный отбор, каждому участнику нужно описать идею (до 300 слов) и указать контакты педагога, который может порекомендовать этих школьников.

Заполнить заявку нужно здесь до 15 июня включительно. Отбор участников проводится на конкурсной основе. Заявки будут рассматриваться по мере поступления. Форма регистрации может быть закрыта раньше, если набор на проект будет укомплектован.

В случае положительного решения по заявке, организаторы направят приглашение участнику на почту, указанную в заявке, не позднее 21 июня 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# образовательная программа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 01.06.2021Фестиваль авторской песни в Тобольске пройдет по пяти номинациям
09:40 01.06.2021В Тюменской области путевка в детский лагерь стоит от 5 до 10 тыс. рублей с учетом кешбэка
09:29 01.06.2021В Ялуторовске волонтеры реализует проект "Соседи" на двух площадках
09:18 01.06.2021Тюменцы за удачное видео о социальных проектах могут получить 1 млн рублей