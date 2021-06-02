Вадим Филиппов пригласит тюменских школьников в команду компании-резидента "Сколково"

| Фото: Илья Гостюнин | Фото: Илья Гостюнин

О нейросетевом моделировании расскажет тюменским школьникам член российского экспертного совета "Нейронет" Вадим Филиппов на встрече в тюменском "Кванториуме" (пр. Геологоразведчиков, 6а) 3 июня, начало в 14 часов, сообщает детский технопарк.

Вадим Филиппов - кандидат социологических наук, основатель и разработчик нейросетевых архитектур компании "ОКАС" - резидента "Инновационного центра Сколково", победителя всероссийских IT-конкурсов, создателя "умных" диалоговых систем для общества и бизнеса.

Тюменские школьники 13-18 лет могут стать разработчиками систем искусственного интеллекта. Научиться нейросетевому моделированию приглашает компания "ОКАС". Самые талантливые ребята, которые проявят особый интерес к решению прикладных задач, будут включены в проектную команду компании и смогут бесплатно освоить уникальную профессию нейроинженера.