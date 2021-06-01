Артисты театра кукол приглашают тюменских детей на выставку и мастер-класс

| Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте | Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте

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Фотовыставка актеров и кукол, мастер-класс по актерскому мастерству и чтение детских стихов в видеозаписи включает проект "С любовью к детям", который подготовил Тюменский театр кукол к Международному дню защиты детей, сообщает "КП-Тюмень".

Выставка уже работает на втором этаже ТРЦ "Кристалл", а мастер-класс "С любовью к детям "Весь мир театр" откроется там же 1 июня в 16 часов. На нем артисты театра поделятся с ребятами своими правилами актерской игры.

Каждый желающий может поддержать проект. Для участия нужно лишь выбрать стихотворение, записать его на видео и выложить на своей странице в социальных сетях с хэштегом #детскиймиртеатркукол. Видео появятся в социальных сетях ТРЦ "Кристалл", при поддержке которого состоится проект.

"С любовью к детям" – для меня это не лозунг из моего детства, это твердое убеждение, моя позиция, как представителя детского театра, так и мамы трёх сыновей. Дети – это смысл жизни, ее истинное звучание, а детство "золотое время" в буквальном смысле, потому что именно от этого периода зависит, какие люди будут наполнять нашу планету, – отметила заместитель директора Тюменского театра кукол Екатерина Дергачева.