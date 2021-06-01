Музей "Городская дума" подготовил познавательные программы для юных тюменцев

| Фото: из сообщества "Музей "Городская дума" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музей "Городская дума" во ВКонтакте

Далее в сюжете Онлайн-уроки по безопасным каникулам проведут сотрудники тюменского МЧС

Окунуться в прошлое, примерить на себя образ бойца Красной Армии, почувствовать себя космонавтами, сделать сувенир своими руками смогут юные тюменцы на мероприятиях, которые подготовили для них в музее "Городская дума" 1 июня.

В 14 часов начнется квест "В погоне за погонами". Как сообщает сайт Megatyumen.ru, участники смогут примерить на себя образ бойца Красной Армии, найдут Знамя Победы, попутно зарабатывая звезды на погоны. Мероприятие пройдет по экспозиции "Тюмень — Война — Великая Победа". К участию приглашают группу до пяти человек. Стоимость билета – 80 рублей. Продолжительность мероприятия – 45 минут. Оно рассчитано на детей в возрасте от шести лет. Приобрести билеты можно по ссылке.

В 16 часов в музее "Городская дума" начнутся "Незаметные заметки". Дети в возрасте от шести лет "перенесутся" в начало XX века, встретятся со студентом Тюменского Александровского реального училища. На экскурсии их познакомят с обширной коллекцией ученого И.Я. Словцова. Итогом мероприятия станет создание научной статьи о природе Тюменского края.

Стоимость билета – 100 рублей с человека, численность группы – до 10 человек. Продолжительность – 30 минут. Обязательна предварительная запись, зарегистрироваться можно по ссылке.

Сувениры из подручных материалов дети смогут создать на мастер-классе "Проделки-самоделки", который пройдет в музее с 11 до 20 часов. Стоимость участия – 100 рублей с человека. Возрастное ограничение: 6+. Билеты можно купить по ссылке.

В это же время будет проходить мероприятия "Миллион лет до нашей эры" и "Первые в космосе". В рамках первого ребятам расскажут о наземной и подводной фауне Тюменской области. "Первые в космосе" позволят детям почувствовать себя первыми космонавтами. Оба мероприятия рассчитаны на детей от 6 лет. Обязательна предварительная запись.

События пройдут по адресу: ул. Ленина, 2. Возрастное ограничение: 6+.