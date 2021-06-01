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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Онлайн-уроки по безопасным каникулам проведут сотрудники тюменского МЧС

Общество, 12:56 01 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Онлайн-уроки "Мои безопасные каникулы!" проведет ГУ МЧС России по Тюменской области в рамках Международного дня защиты детей с 1 по 5 мая, сообщает ведомство.

"В течение пяти дней в 14 часов мы начинаем прямые трансляции, которые можно посмотреть на платформах ВКонтакте — на страницах ГУ МЧС России по Тюменской области и Тюменский образовательный канал — и Instagram", — рассказали в ведомстве.

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Темы онлайн-уроков: "Соблюдение безопасности на водных объектах, пожарной безопасности в быту и общественных местах", "Безопасность в городе и на транспорте", "Основы выживания в природной среде".

Гостями уроков станут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, психологи МЧС, представители Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и тюменского байкерского клуба "Сибирские ястребы".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , онлайн-курсы

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