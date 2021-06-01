Об истории набережной и роли Туры в развитии города узнали маленькие тюменцы на автобусной экскурсии

| Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова ВКонтакте | Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова ВКонтакте

В захватывающее путешествие на двухэтажном автобусе по Тюмени отправились маленькие жители города 1 июня. Так ребята отпраздновали международный День защиты детей. Экскурсия "Операция H2O", которую для них организовали в Музейном комплексе имени Словцова, оказалась целым приключением и даже позволила им в прямом смысле слова прикоснуться к сказке - ведь экскурсоводом в этот день была Кикимора!

Как пояснили в музее, проект "Операция H2O" проводится с 2018 года и всегда пользуется популярностью у детей. Еще бы - не каждый день есть возможность прокатиться по привычным улицам на двухэтажном автобусе, взглянуть на родные места со стороны и по-новому открыть для себя Тюмень. Из окон дети увидели самые красивые фонтаны города и узнали о них много интересного, послушали рассказ о том, какую важную роль вода сыграла в истории города, а чтобы никто не заскучал, образовательную поездку дополнили играми и развлечениями.

Остановку автобус сделал у набережной - потому что слушать об этой достопримечательности и тем более о Туре нагляднее непосредственно на месте. Дети прогулялись вдоль реки, поучаствовали в подвижных играх и конкурсах с Кикиморой. Этот сказочный персонаж в своей, водной стихии оказалась совсем не страшной и не злобной, ей очень нравится делиться с малышами знаниями о первом русском городе в Сибири. Автобусные экскурсии "Операция H2O" входят в летнюю интерактивную программу "Музейный сезон" детского центра "Музейляндия", который пройдет с 15 по 27 июня, поэтому еще можно успеть записаться по телефонам: 46-09-93 (доб. 150), 45-35-90, возрастная категория - 6+.

Дарья Казакова