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В Голышманово стартовала акция "Счастливый ребенок"

Общество, 15:04 31 мая 2021

Детский центр "Ребячья республика" ВКонтакте | Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВКонтакте

Акцию "Счастливый ребенок" запустили в Голышманово ко Дню защиты детей. По задумке организаторов, решено собрать 110 снимков улыбающихся детей. Таким образом акцию решено посвятить еще и дню рождения поселка, который в 2021 году отмечает 110-летие.

Как рассказали в голышмановском Молодежном центре, в акции может принять участие любой желающий, как ребенок, так и его родители. Один участник может предоставить неограниченное количество работ. Для участия необходимо: сделать смешное фото, селфи или фотоколлаж, а может снять видео весёлых стихов или песен; выполнить творческую работу на тему акции. Затем все это разместить во ВКонтакте на своей странице с хештегами: #СчастливыйребенокГГО,#ОМПГолышманово#МОЛОДЕЖНАЯПАЛАТАГГО,#ГолышмановскийМЦ#Голышманово110#Голышмановскийгородскойокруг.

Анжела Лебедева

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# акция , Голышмановский молодежный центр , День защиты детей

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