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Тюменские отцы на федеральной трассе вручили водителям наклейки #домаждут

Общество, 14:40 31 мая 2021

Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области автор Дарья Сотская | Фото: Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

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Около 50 наклеек-напоминалок раздали водителям представители Совета отцов Тюменской области в рамках акции #домаждут в преддверии Дня защиты детей 30 мая. Акция прошла на трассе Екатеринбург — Тюмень.

Поздравив участников дорожного движения с наступающим праздником, отцы подарили им уже известные в нашем городе тематические наклейки, а также вручили светоотражающие детские значки и просветительскую продукцию от региональной Госавтоинспекции и ГУ МЧС России по Тюменской области.

Дарья Сотская Дарья Сотская Дарья Сотская ﻿

По словам председателя Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александра Чехонина, автомобилисты восприняли акцию положительно, с радостью. "Многие решили сразу на месте наклеить нашу символику, призывающую к соблюдению ПДД, на стекло машины", — добавил он.

Инна Пахомова

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# безопасность , День защиты детей

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