Волшебная страна детства: в Тюменской областной библиотеке откроют выставку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Книжно-иллюстративную выставку "Волшебная страна детства", посвященную Дню защиты детей, откроют в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 1 июня, сообщают организаторы.

На выставке, посвященной празднику детства, представлена художественная литература для детей, а также различные книги и пособия для детского творчества, досуга, развлечений; головоломки, загадки, игры.

Выставка будет работать в Универсальном читальном зале № 3 (4-й этаж) до 11 июля.

Возрастная категория: 6 +