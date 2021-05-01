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Волшебная страна детства: в Тюменской областной библиотеке откроют выставку

Общество, 09:13 31 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Книжно-иллюстративную выставку "Волшебная страна детства", посвященную Дню защиты детей, откроют в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 1 июня, сообщают организаторы.

На выставке, посвященной празднику детства, представлена художественная литература для детей, а также различные книги и пособия для детского творчества, досуга, развлечений; головоломки, загадки, игры.

Выставка будет работать в Универсальном читальном зале № 3 (4-й этаж) до 11 июля.

Возрастная категория: 6 +

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# выставка , День защиты детей , книги

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