ВТБ выступил генеральным партнером Дня предпринимателя в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2021 году ежегодный День предпринимателя был нацелен на развитие сотрудничества и обмен опытом между региональным бизнесом и представителями креативных индустрий, на признание значения творческого компонента в социальном, экономическом и инфраструктурном развитии Тюменской области. Мероприятия форума прошли 28 мая в Тюменском технопарке.

В рамках мероприятия состоялась дискуссия "Развитие креативных индустрий – будущее региона", в которой приняли участие представители власти и бизнеса Тюменской области, а также управляющий ВТБ в регионе Евгений Федосов. Он рассказал о мерах поддержки предпринимательства, которые банк реализует в регионе в рамках федеральных и региональных программ льготного кредитования. Так, бизнесменам Тюмени доступны беззалоговые кредиты от ВТБ с использованием поручительства АО "Корпорация "МСП" и Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Кроме того, ВТБ предлагает множество нефинансовых сервисов, которые помогают предпринимателям в решении различных задач — от проверки контрагента до формирования бизнес-плана.

Также в рамках мероприятия прошла эксперт-сессия "10 лет вперед", организатором которой стало Инвестиционное агентство Тюменской области. Встреча была посвящена итогам очередного инвестиционного цикла и перспективам развития экономики региона на новом этапе.

"Ключевой вектор направления развития — рост использования дистанционных каналов взаимодействия с банком со стороны как частных, так и корпоративных клиентов. Поэтому мы создали для бизнеса цифровую среду, запустив ряд digital-сервисов, - отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. — Например, востребованы цифровая бухгалтерия и налоговый учет, позволяющие переложить все вопросы документооборота на банк. Более 650 тюменских предприятий пользуются для этого мобильным приложением ВТБ "Цифра". Уже несколько десятков компаний принимают платежи от клиентов не с помощью терминала, а со смартфона с помощью QR-кода в приложении "ВТБ Бизнес QR". Также недавно мы запустили новый сервис для регистрации бизнеса онлайн. Клиенты, у которых есть биометрический заграничный паспорт, могут сделать это полностью дистанционно и бесплатно".