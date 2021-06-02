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Обвиняемый во взятке бывший начальник УМВД Тюменской области Юрий Алтынов выплатит штраф 3 млн 600 тыс. рублей

Происшествия, 10:01 02 июня 2021

УМВД Тюменской области ВКонтакте | Фото: УМВД Тюменской области ВКонтакте

Штраф 3 млн 600 тыс. рублей и в течение пяти лет не занимать должности на государственной службе. Такой приговор вынес Тюменский областной суд бывшему начальнику УМВД Тюменской области Юрию Алтынову, подозреваемому во взяточничестве.

Еще одному фигуранту уголовного дела - бывшему начальнику паспортно-визового центра регионального УМВД Валерию Калалбу суд назначил штраф в 1 млн 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облсуда.

Оба осужденных находятся под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Напомним, с декабря 2020 года в производстве Тюменского областного суда находилось уголовное дело по обвинению генерала Алтынова и директора филиала Паспортно-визового сервиса Калалбу во взяточничестве, статья 290 УК РФ. Гособвинение просило суд назначить Юрию Алтынову девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф чуть более 4 млн рублей и лишить звания генерал-майора полиции. А Валерию Калалбу — семь лет лишения свободы в колонии общего режима и наложить на него денежный штраф в 4 млн 600 тыс. рублей.

Задержание фигурантов уголовного дела произошло 21 ноября 2019 года.


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# взятки , суд , штраф , Юрий Алтынов

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