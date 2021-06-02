Жительница Ишима отравилась в погребе ядовитыми парами и потеряла сознание

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница № 4». | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница № 4».

Ишимские врачи спасли женщину, которая поступила в больницу в состоянии комы с ингаляционным отравлением химическим веществом и общим переохлаждением организма. Ее нашел в погребе муж, он вызвал МЧС и скорую помощь, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная больница № 4".

33-летняя Ирина Майнгардт обрабатывала доски морилкой в холодном погребе и отравилась парами жидкой пропитки, потеряла сознание и несколько часов провела там, пока ее не обнаружил супруг.

"Я сама фельдшер по образованию, знаю симптомы интоксикации, но их у меня не было, работала я в респираторе и делала перерыв, поднималась из погреба и выходила на свежий отдых. Что послужило причиной потери сознания, до сих пор не знаю. Возможно, что частичное отсутствие обоняния из-за перенесенного полгода назад коронавируса сыграло со мной злую шутку. Очнулась я уже в больнице и сразу поняла, что за меня дышит аппарат", - рассказала пострадавшая.

Бригада скорой помощи доставила ее в реанимацию, минуя приемник, поскольку женщина находилась в критическом состоянии. Медики в течение суток боролись за ее жизнь, после чего восемь дней лечили и восстанавливали в терапевтическом отделении.

Пока у Ирины Майнгардт нарушены координация и сон, бывают головокружения, но функции организма в порядке. Женщина продолжает наблюдаться у врачей и надеется на полную реабилитацию.