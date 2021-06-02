В Тюмени для бесплатных занятий по спорту откроют 170 площадок

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Более 160 инструкторов по спорту будут с детьми и взрослыми в летний период. На 170 спортивных площадках во дворах, скверах и парках Тюмени буду представлены самые разные виды спорта, сообщает городской многопрофильный центр.

Так, инструктор по спорту центра "Бригантина" Дмитрий Митасов обучит девчонок и мальчишек из заречных микрорайонов русской народной командной игре в лапту.

"Впервые воспитанники центра "Бригантина" сыграли в лапту в летнем выездном лагере. Процесс очень увлек ребят, мы стали регулярно тренироваться, к нам присоединились ребята из близлежащих домов. Правила просты, новички легко осваивают их, да и вся команда подсказывает, что нужно делать", – рассказал инструктор по спорту.

Под руководством Дмитрия Митасова ребята 10–16 лет играют в смешанных командах на спортивной площадке школы № 62 (ул. Газовиков, 3а) несколько раз в неделю. Уточнить расписание игр можно по телефону 8 (3452) 45-82-10. Вся необходимая экипировка есть в наличии.

Также тюменцы могут выбрать бесплатные занятия спортом по другим направлениям. Расписание работы инструкторов по спорту размещено на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике, на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группе "Спорторганизаторы Тюмени" "ВКонтакте".