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Научные проекты тюменских ученых победили в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований

Общество, 18:52 02 июня 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Три победы ученым ТюмГУ принесли совместные конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертного института социальных исследований (АНО ЭИСИ) в 2021 году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В числе победителей - проекты "Зеленые против зеленых: дискурс-анализ социальных сетей" Ольги Захаровой и "Умные" технологии как средство вовлечения граждан в социально-политические процессы: ожидания и реальность" Егине Карагулян. Представительницы ТюмГУ победили в конкурсе на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук.

"Региональное развитие ультрапериферийных регионов Европы: проблемы интеграции и особенности взаимодействия с "центром" Екатерины Муслимовой стал лучшим среди проектов молодых ученых.

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# исследования , ТюмГУ , ученые

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