Экипаж ледокола "Александр Санников" спас замерзающую собаку во льдах Обской губы

| Фото: ООО «Газпромнефть-Ямал» | Фото: ООО «Газпромнефть-Ямал»

Собаку по кличке Айка, скитавшуюся больше семи дней по льдам в Обской губе, спас экипаж ледокола "Александр Санников" компании "Газпром нефть". Как рассказали в компании, 28 мая судно сопровождало процесс отгрузки нефти через терминал "Ворота Арктики" в танкер, когда сотрудники услышали лай и заметили во льдах белую собаку. На тот момент уже начался ледоход и животное могло утонуть или умереть от голода, так как шансов вернуться на берег у нее уже не было.

Капитан ледокола Егор Агапов пояснил, что на момент обнаружения собаки судно находилось в ледовом канале в четырех милях от поселка Мыс Каменный, откуда, как стало известно позже, и сбежала Айка. По словам навигационного помощника капитана Евгения Нагибина, экипаж изучил возможности подъема животного, установил парадный трап, по которому собака самостоятельно поднялась на борт. В дальнейшем по мобильной связи они связались с местными жителями, узнали владельца и спустя несколько часов беглянку в целости и сохранности с помощью судна на воздушной подушке вернули домой.

Мыс Каменный находится вблизи от нефтеналивного терминала "Ворота Арктики". Жительница поселка и хозяйка собаки Светлана Черешнева поделилась историей пропажи питомца. Она сообщила, что Айка в их семье появилась осенью 2020 года маленьким щенком. Никогда прежде она не убегала из дома, но в тот злополучный день 21 мая, видимо, плохо закрыли дверь, и щенок убежал гулять. Пропажу обнаружили только вечером, когда Светлана вернулась с работы. Всю ночь питомца искали по поселку, звали, на утро дали объявление в социальных сетях с контактным телефоном. После этого поиски семья продолжала еще четыре дня, затем отчаялась, решив, что собаку им больше не увидеть.

"28 мая иду я на обед с работы, мне звонит мужчина и спрашивает, не теряли ли мы собачку, а она возле терминала бегает, который качает нефть на Обской губе. Спросил кличку собаки и уточнил, не кусается ли, а она добрая у нас, еще совсем щеночек. Она даже никогда никуда не ходила без нас, не представляем, как она туда попала", - рассказала Светлана Черешнева.

На видео хозяева поначалу свою собаку даже не узнали, настолько Айка была несчастная, заледеневшая, плохо ходила - острый лед изранил ей лапы. После того, как сотрудники "Газпром нефть" вернули питомца домой, собака первый день отсыпалась, плохо ела. Сейчас она гораздо бодрее, вернулся аппетит, но после всех приключений далеко от хозяев не отходит и на улицу не рвется. Светлана Черешнева поблагодарила экипаж ледокола, нефтяную компанию и всех людей, которые нашли Айку, не бросили ее в беде, разыскали хозяев и доставили ее в семью.

Дарья Казакова, Александр Лабыкин