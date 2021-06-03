Акцию по сбору батареек и бумаги проведут в Тюмени

| Фото: сообщество "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив)

Акция по сбору вторсырья "Чистотех" пройдет в Тюмени 7 июня. Макулатуру, пластиковые крышки и батарейки могут сдать все желающие.

Акцию организуют студенты и преподаватели техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

"Ребята принесут макулатуру, использованные батарейки, пластиковые крышки и прочее. Все это мы отсортируем и потом развезем по пунктам приема. На вырученные деньги для самых активных групп, которые приняли участие в сборе вторсырья, купим сладкие подарки, грамоты. Присоединиться к нашей акции могут все желающие", – поделилась преподаватель профессиональных дисциплин Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, руководитель волонтерского отряда "Связка" Наталья Делягина.

Пункты приема вторсырья расположены в холле на первом этаже техникума по двум адресам: ул. Энергетиков, 45 и ул. Игримская, 27. Также один пункт приема будет организован в студенческом общежитии. Рядом будут стоять волонтеры с табличками "Чистотех". Принести батарейки и бумагу можно с 9 до 14-15 часов.

Такие акции проводят в течение года раз в два месяца.

"Люди принимают активное участие. В прошлый раз, в апреле, нам принесли только макулатуры на 419 килограммов. Было очень много бумаги. А батареек сдали на три килограмма. Увезли все на грузовике. Мы уже приучили наших студентов к тому, что бумагу, крышки и батарейки выкидывать не надо", – добавила Наталья Делягина.

Волонтерский отряд "Связка", действующий на базе техникума, участвует во многих проектах. Экологическое направление не является основным. Добровольцы активны на всех внутренних субботниках, и на городских мероприятиях. Недавно они очищали от мусора Гилевскую рощу. Также их задействуют в акциях, которые организует волонтерский центр "Мы вместе". Добровольцы выезжают и в приют "Лучший друг" – привозят корм, необходимые препараты, моющие средства.

Инна Пахомова