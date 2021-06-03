Тюменские студенты организуют экопикник в Комсомольском сквере

| Фото: группа волонтерского проекта "5R" ВКонтакте | Фото: группа волонтерского проекта "5R" ВКонтакте

Экопикник для студентов и всех желающих пройдет в Тюмени в Комсомольском сквере 5 июня.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" волонтер Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова, это будет уже второй в 2020-2021 учебном году пикник.

"Его особенность в том, что он экологичный, вегетарианский и веганский одновременно. То есть ребята принесут с собой еду, приготовленную из продуктов растительного происхождения, а самое главное - в многоразовой посуде, без использования одноразовых приборов. Такой формат пикника помогает погрузить его участников в экологичный образ жизни, узнать больше о растительном питании, приготовить самостоятельно и, конечно же, попробовать новые для себя блюда", - рассказала она.

Приятным бонусом станут игры, подготовленные организаторами. Как правило, в мероприятиях проекта "5r" участвуют студенты и выпускники разных учебных заведений, поэтому на пикник ждут всех желающих.

Сбор участников состоится в 14 часов у фонтана. С собой можно взять еду без упаковки и продукты растительного происхождения, плед, столовые приборы, музыкальные инструменты и настольные игры.

Любовь Голышева