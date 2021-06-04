Квест-игру по экологии провели для юных тюменцев Фунтик и Пеперони

| Фото: Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

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Узнать о проблемах экологии о правилах поведения на природе помогла квест-игра юным горожанам в Тюмени на дворовой площадке на ул. Казачьи луга, сообщает "Тюменская область сегодня".

Детей сопровождали сказочные персонажи Фунтик и Пеперони. На станции по смекалке дети отгадывали загадки о природе, растениях, животных, насекомых. Вторая станция - физические упражнения, где дети веселились и бегали. Интересной фишкой мероприятия стали игры в летний хоккей.

"После хоккея переход к следующим заданиям шел с играми и песнями. На творческой станции дети мелками рисовали на асфальте, пока Пеперони пела песни. Дети рисовали растения и цветы, то есть все то, чем радует лето", - рассказала культорганизатор центра русской культуры Лилия Чушева.

Отметим, что возраст участников квеста был до 14 лет. Загадки были непростые, но дети справились.