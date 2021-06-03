"Инвест-Строй" выиграл Кубок любительской хоккейной лиги в Тюмени

| Фото: ТГОО «Федерация хоккея» | Фото: ТГОО «Федерация хоккея»

Команда "Инвест-Строй" стала обладателем Кубка любительской хоккейной лиги в финале сезона. В турнире "Закрытие зимнего сезона" участвовало восемь команд, сообщает Тюменская городская общественная организация "Федерация хоккея".

По словам главного судьи турнира Олега Антипина, в сезоне, который стартовал в декабре, участвовали 26 команд. До февраля они играли на открытых площадках, а после перешли на закрытые корты.

"Любители играют с удовольствием и с большим энтузиазмом, но в связи с ограничениями в этом году количество команд в сезоне уменьшилось. Следующий игровой сезон планируем начать в середине – в конце сентября", - сказал Олег Антипин.