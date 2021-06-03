Компания "Фармсинтез" запустит в Тюмени производство 30 кардиологических препаратов

| Фото: скриншот видео АО "Фармасинтез" ВКонтакте | Фото: скриншот видео АО "Фармасинтез" ВКонтакте

Компания "Фармасинтез" начнет производить в Тюмени более 30 наименований кардиологических препаратов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам заключения соглашения с компанией на площадке ПМЭФ-2021 3 июня, сообщает региональный оперштаб.

"В Тюмени будет создано новое импортозамещающее производство по выпуску более 30 наименований кардиологических препаратов, — говорит Моор. — Его мощность позволит закрыть 20 процентов потребности России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний".

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Компания "Фармасинтез" инвестирует в проект более 4 млрд рублей. В Тюмени будет создано около 200 новых рабочих мест.

"Тюменская область — один из самых надежных и заинтересованных партнеров. Все обязательства по предыдущим соглашениям выполнены в полном объеме. Я бы предложил другим компаниям обратить внимание на регион для вложения инвестиций и открытия производства", — сказал президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния.