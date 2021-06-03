Мир лепреконов и фей открыли в Тюмени для школьников

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева

Тюменские ребята стали участниками открытия второго этапа фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" - "Мир лепреконов и фей" 3 июня. Детей встретили фея, лепрекон и друиды, которые поведали тайны загадочных лесов и долин Ирландии и помогли им погрузиться в мир ирландских танцев и легенд.

По словам директора филиалов Тюменской областной научной библиотеки Светланы Волхонцевой, основная цель фестиваля – привлечение детей к чтению через игры, квесты, мастер-классы, квизы.

В прошлом году фестиваль прошел в режиме онлайн. Сейчас школьники соскучились по мероприятиям и с удовольствием участвуют во всех предложенных библиотекарями развлечениях. Программа праздника обширна - это мастер-классы по ирландским танцам и технике аппликации "Пейзажи изумрудного острова". Работа видеогостиной "Нарния в моем сердце – начало", квест по легендам Ирландии "Золотой горшочек на краю радуги" и экологическая игра "Тропами Ирландии".

К примеру, мастер-класс по ирландским танцам собрал не менее 15 мальчишек и девчонок, которые ловко отбивали дробь, а тренер в процессе учебы рассказывала им, что хоть наши страны и находятся далеко друг от друга – русские и ирландцы очень близки по духу. Им присущи повышенная эмоциональность, своеобразный нрав и безудержное веселье, которые и отражаются в танце.

Фестиваль 2021 года состоит из трех частей. Англйский блок прошел в апреле, второй, ирландский, пройдет с 3 по 5 июня, а с литературой, героями и традициями Шотландии ребят познакомят в сентябре.

"По ходу второго этапа фестиваля будем знакомить детей с творчеством Джонатана Свифта, кельтской музыкой и даже кухней Ирландии – делать все, чтобы заинтересовать школьников и привлечь к чтению. Замечательно то, что после фестиваля повышается спрос на книги, о героях которых мы рассказываем, и на популярные издания по странам, в которые совершаем виртуальные и интерактивные путешествия", - подчеркнула Светлана Волхонцева.

Вопреки расхожему мнению, современные дети читают, добавила библиотекарь, особенно до 14 лет, пока не уходят в соцсети и на популярные видеоплатформы. Есть и такие активисты, которые не только читают, но и участвуют абсолютно во всех детских мероприятиях.

В Тюменской областной научной библиотеке и двух ее филиалах, детской библиотеке им. Лагунова и специальной библиотеке для слепых, в 2020 году было записано 5 тыс. 673 читателя до 14 лет.

"Мы приглашаем в библиотеки всех, потому что у нас есть книги на любой возраст – от ноля и до ста лет. Художественные, научно-популярные книги, энциклопедии, периодика, издания про любовь и приключения, фантастика и детективы. Есть даже интерактивные выпуски и непромокайки для купания малышей. Абсолютно все книги можно взять на дом", - сообщила директор филиалов.

Напомним, что фестиваль пройдет в форматах онлайн и офлайн. Программа здесь.

На все мероприятия нужно записываться по тел.: (3452) 565-300 (доб.: 3061, 3064, 3062).

Инна Кондрашкина