Главный тренер "Рубина" Денис Ячменёв: нужно быстрее перестроится от амплуа игрока

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Новый главный тренер тюменского "Рубина" Денис Ячменёв дал первое интервью после назначения на этот пост.

"После того, как ушел предыдущий наставник "Рубина" Михаил Звягин, мне поступило предложение от руководства клуба. Долго не думал, посоветовался с людьми, которым я доверяю, и принял положительное решение. Моя задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее перестроиться от роли игрока к тренерской работе", - отметил Денис Ячменев.

7 июля хоккеисты "Рубина" выйдут из отпуска и пройдут медосмотр. Подготовительные сборы будут в Тюмени на футбольном стадионе и в обновленном Дворце спорта. В августе у команды запланированы предсезонные турниры.

Денис Ячменёв отыграл в клубе 11 сезонов и шесть раз становившийся призером Высшей хоккейной лиги, напоминает пресс-служба ХК "Рубин".