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На "Запсибнефтехиме" реконструируют участок переработки углеводородного сырья для полимеров

Экономика, 18:44 03 июня 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Реконструкция участка переработки углеводородного сырья для полимеров пройдет на предприятии "Запсибнефтехим" в Тобольске.

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию установки для осушки и очистки пропановой фракции легких углеводородов – одного из основных видов сырья для переработки и производства полимеров на нефтехимическом заводе СИБУРа. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрена реконструкция установки азеотропной осушки и очистки пропановой фракции на производственном участке по переработке широкой фракции легких углеводородов. Установка обеспечивает подготовку стабильного сырья для производства полимеров "ЗапСибНефтеХим", сообщает Главгосэкспертиза.

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# ЗапСибНефтехим

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