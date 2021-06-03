Тюменская область и "ГринЭко Инвест" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере декарбонизации

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель наблюдательного совета ООО "ГринЭко Инвест" Валерий Субботин подписали меморандум о развитии и укреплении сотрудничества в сфере декарбонизации на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня.

"ГринЭко Инвест" займется поиском и развитием инвестпроектов в сфере декарбонизации и внедрением зеленых технологий в регионе.

В Тюменской области, как и в других регионах России, пока нет полных данных о количестве вырабатываемых парниковых газов и о том, где и как они поглощаются. Чтобы получить их, региональным правительством принято решение войти в пилотный проект по созданию карбоновых полигонов.

В регионе уже есть опыт, полученный в ходе реализации региональной госпрограммы "Недропользование и охрана окружающей среды". "Мы провели инвентаризацию объемов выбросов парниковых газов. Результаты этой работы показали, что основная эмиссия парниковых газов приходится на сжигание ископаемого топлива, промышленное производство, строительство и транспорт", – сказал Моор в ходе сессии Петербургского международного экономического форума "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы".

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что вопросы, связанные с декарбонизацией, все страны мира должны решать совместно с бизнесом. "При этом условия для компаний, использующих традиционные технологии и подходы, будут постепенно ухудшаться, а стоимость ведения бизнеса – увеличиваться. Поэтому если мы хотим оставаться в рынке, то нужно адаптироваться к переменам", - сказал он.

Для Тюменской области риск заключается в том, что немалая часть областного бюджета формируется за счет налога на прибыль нефтегазовых компаний. Если они ничего не будут предпринимать для сокращения углеродных выбросов, себестоимость их продукции увеличится за счет экологических платежей, а регион недополучит серьезные средства.

При этом 72% территории Тюменской области занимают земли лесного фонда. Леса поглощают вредные для атмосферы вещества. Если будет понятно, какие объемы парниковых газов они смогут перерабатывать, появится возможность эффективнее планировать меры по сокращению объемов выбросов.

"При положительном балансе между выбросом и поглощением регион сможет стать экспортером углеродных кредитов. Это уже совершенно новая отрасль экономики. Кроме того, выгодным бизнесом может стать не переработка лесных ресурсов, а посадка лесов", – подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко