Новогодние каникулы в 2022 году продлятся с 31 декабря по 9 января

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Россиян ждут десятидневные новогодние каникулы в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Последний день 2021 года — 31 декабря — станет нерабочим, а к нему добавятся еще девять выходных в январе. При этом в 2022 году 31 декабря выпадет на субботу, поэтому оно также станет нерабочим.

Котяков добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. "Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней", - сказал он.