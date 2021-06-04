Российские хоккеисты выбыли из борьбы за медали ЧМ

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Сборная России со счетом 1:2 в овертайме уступила команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге.

Как сообщает Федерации хоккея России, место воротах россиян впервые на этом турнире занял Сергей Бобровский, в состав вернулся Павел Карнаухов, а Максим Шалунов остался вне заявки.

Несмотря на активный обмен атаками, в первой двадцатиминутке счет командам открыть не удалось. Ближе всего к этому были Тарасенко у россиян и Пол у канадцев, но Бобровский и Кемпер в своих моментах сыграли безупречно.

На старте второй двадцатиминутки соперники вновь обменялись опасными выпадами. Канадцы даже поиграли в большинстве, но дивидендов из этого не извлекли. А вот нашей сборной, чтобы открыть счет, численное преимущество не понадобилось. Все, что было нужно – это чтобы Орлов доставил шайбу на пятачок, где Тимкин, уже будучи на коленях, с неудобной руки пробил Кемпера. Пропустив, соперники сразу бросились отыгрываться, но до перерыва у них это не получилось.

Зато получилось после – в начале третьего периода россияне остались вчетвером, и Адам Хенрик реализовал это большинство. Стало понятно, что игра будет идти до гола, и никто из команд не хотел, чтобы этот гол оформили в их ворота, поэтому хоккей в последние 15 минут основного времени получился вязким и осторожным. Это привело к закономерному итогу – матч перешел овертайм, который в плей-офф длится 10 минут и проводится в формате "3 на 3".

К сожалению, в данном случае дополнительное время продлилось гораздо меньше и завершилось не в пользу россиян. Канадцам удалось вывести одинокого Манджипане на дальнюю штангу, и он сумел замкнуть поперечную передачу.

Россия - Канада 1:2ОТ (0:0; 1:0; 0:1; 0:1)

3 июня, Рига, "Олимпийский спортивный центр"

1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) 34:32

1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) 45:03 ГБ

1:2 Манджипане (Стетчер) 62:12