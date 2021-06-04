Жительницу Тюменского района признали виновной в гибели детей и назначили условный срок

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жительницу пос. Богандинский Тюменского района Татьяну Ш. 1992 г. р. признали виновной в убийстве по неосторожности собственных детей и приговорил к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Такое решение принял Тюменский областной суд.

Из материалов уголовного дела известно, что мать с двумя малолетними детьми жила в пос. Богандинский и около 13 часов 18 января 2021 г. пошла в магазин за продуктами. При этом детей оставила одних без присмотра, заперла дверь снаружи на навесной замок. Ее не было более часа.

"Старший сын, умевший обращаться с зажигалкой, мог достать ее с холодильника и играть с огнем. По другой версии, он мог достать из пепельницы непотушенную сигарету и поджечь мебель. По заключению пожарной экспертизы, от открытого источника огня в зале загорелся диван. Дети насмерть отравились продуктами горения и скончались в машине скорой помощи", - рассказали в суде.

Подсудимая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств.