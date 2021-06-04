Интерактивные площадки, мастер-классы и финальный хоровод ждут гостей Шарохинского фестиваля

| Фото: Шарохинский фестиваль во ВКонтакте | Фото: Шарохинский фестиваль во ВКонтакте

Восемь интерактивных площадок позволят развести потоки участников VI Шарохинского фестиваля для соблюдения требований безопасности 26 июня в пос. Голышманово. С той же целью продлится время проведения праздника до 20 часов 30 минут.

Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова.

На площадках будут работать 14 сельских поселений, детские сады, школы, учреждения социальной сферы Голышмановского городского округа. Вниманию публики представят кулинарный и песенный сбор, ремесленную, танцевальную, театральную, обрядовую, национальную площадь и улицу Леонида Шарохи. На них развернутся мастер-классы, игры, забавы, развлечения, творческие и спортивные состязания.

Также пройдут различные конкурсы: мастеров традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества, народного танца "Сибирский перепляс", гармонистов и частушечников "Играй, гармонь – звени частушка!", народный - "Песни сибирского края". Дружные семьи пройдут сельский квест "Семейные игры", а местные и приезжие витязи померятся силой на "Ермаковх играх" и в силовых состязаниях "Богатырские забавы". Для младшего поколения организуют детскую игровую площадку "На завалинке".

Приедут и гости из других городов: тюменские скоморохи-ходулисты, вокальный коллектив "Иван да Марья" из Екатеринбурга, силовое шоу из Тобольска и два вокальных коллектива из Челябинска.

Изюминкой фестиваля станет выступление государственного Омского русского народного хора, где начинал свою деятельность "сибирский соловей" Шароха.

"Также будет организована гастрономическая зона в соответствии с установленными санитарными требованиями и дежурство всех экстренных служб. 1 тысяча 200 взрослых волонтеров помогут в координации и проведении Шарохинского фестиваля", - подчеркнула Ольга Бадрызлова.

Фестиваль завершится большим общим хороводом у ночного костра, добавила она, если будут сняты ограничения.

Организаторы напомнили, что заявки на участие в сельском квесте "Семейные игры" принимают до 18 июня на электронную почту golcdt@yandex.ru. Победителей и участников отметят дипломами и подарочными сертификатами.

Победителю конкурса гармонистов и частушечников по сложившейся традиции подарят новую гармонь.

Напомним, Шарохинский фестиваль в Голышманово начали проводить с 2015 года. Он посвящен заслуженному артисту РСФСР, ведущему солисту Омского государственного народного хора Леониду Шарохе. Он побывал с гастролями в 47 странах.

Инна Кондрашкина