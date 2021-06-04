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На отремонтированном участке дороги Тюмень – Богандинский вскоре нанесут разметку

Экономика, 13:47 04 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2,4 км полотна Тюмень – Боровский – Богандинский обновили дорожники. В ближайшее время специалисты приступят к нанесению разметки, сообщает Главное управление строительства.

Подрядчик выполнил фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство нижнего и верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Работы организованы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ремонт дорог продолжается по всей Тюменской области. В 2021 году объем федеральных средств на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" составит примерно 700 млн рублей. Это 38% от общего объема средств, запланированного на все работы в 2021 году.

Всего будет отремонтировано более 120 объектов. По итогам 2021 года нормативное состояние сети Тюменской агломерации планируется увеличить до 82,0%, а региональной сети до 62,59%.

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# Главное управление строительства Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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