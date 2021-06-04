Более 130 тысяч деревьев высадили в Тюменской области участники акции "Сад памяти"

| Фото: садпамяти2021.рф | Фото: садпамяти2021.рф

Более 130 тысяч деревьев высадили в Тюменской области участники международной акции "Сад памяти". Посадка деревьев проводилась в населенных пунктах и лесном фонде области. Саженцы сосны, ели, сирени, яблони, рябины высадили на 114 участках площадью около 71 га, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Акция стартовала в Тюменской области в конце апреля и прошла во многих муниципалитетах. В мероприятиях приняли участие около 1 тыс. 700 человек. Акция продолжится до Дня памяти и скорби, 22 июня.

По словам директора областного департамента лесного комплекса Леонида Остроумова, жители региона активно присоединяются к акции. Многие садят деревья в честь своих героических родственников, отмечая место проведения личной акции на интерактивной карте.

Международная акция "Сад памяти" организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы.