Два беспилотника контролируют обстановку в лесах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два беспилотных летательных аппарата помогают управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области контролировать обстановку в лесах. Об этом рассказал заведующий авиационным сектором регионального Госохотдепартамента Андрей Заломов.

Самолеты от компании ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") способны непрерывно находиться в воздухе до четырех часов, они оснащены видеокамерами, тепловизорами и громкоговорителем. Работая на высоте 700-800 метров, они обеспечивают непрерывную потоковую видеосвязь с пилотом, находящимся на земле на дальности до 50 км. Радиус до 70 км позволяет видеть дым и вспышки и целенаправленно лететь к месту происшествия. Эти беспилотники гораздо эффективнее и надежнее квадрокоптеров, отмечает эксперт, так как последние не могут работать при сильном ветре и требуют смены аккумулятора уже через полчаса. Заведующий авиационным сектором выразил надежду на то, что правительство региона выделит средства на модернизацию техники. В мониторинге задействовано четыре человека, в скором времени придут еще два специалиста, что позволит работать эффективнее, разбившись на две группы. Помимо дронов, в автопарке ведомства - лаборатория на базе Ford, вездеход "Кречет".

С момента объявления в регионе режима ЧС специалисты Госохотуправления занимаются патрулированиями районов как с воздуха, так и с земли. С середины апреля они по несколько дней проводили в муниципалитетах, осматривали очаги возгорания, взаимодействовали с лесниками, проводили профилактическую работу, в том числе с охотпользователями. Основная причина пожаров в 2021 году, по словам Андрея Заломова, - это конфликты охотпользователей с местными жителями, которым они не разрешали охотиться на своих арендованных территориях. Видеонаблюдение с воздуха показало, что люди целенаправленно устраивали поджоги по ночам, выбирали время, когда ветер дул в сторону массива, где много так называемого красного леса - хвойных пород. В ведомстве намерены серьезно заняться разрешением этих конфликтных ситуаций. Также среди причин пожаров - злой умысел для последующей вырубки.

Всю информацию, увиденную с помощью беспилотников, в Госохотдепартаменте фиксируют и передают в природоохранную прокуратуру, также по системе межведомственного взаимодействия - в органы исполнительной власти и профильные организации: Рыбнадзор, департамент экологии и недропользования. Это могут быть незаконные выработки песчаных карьеров, самовольная рубка, незаконная охота. В процессе записи видеотехника фиксирует время, место, координаты, высоту и все нужные данные, поэтому такие документальные съемки места преступления в случае возбуждения дела суд признает доказательствами. Если сотрудники управления сами обнаруживают нарушителей - они составляют протокол на месте, зачастую с ними вместе на рейдах работают сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас особое внимание при мониторинге уделяют Тюменскому району, дачным и садоводческим участкам, а также водоемам, где чаще всего собираются люди. Андрей Заломов подчеркнул, что нарушителей запрета на посещение лесов в последнее время они практически не встречают - помогает либо сознательность граждан, либо вместе с ней - штрафные санкции и дежурства полицейских на дорогах, которые разворачивают желающих отдохнуть на природе в пожароопасный сезон.

Дарья Казакова