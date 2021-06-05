Шоу-дива Светлана Печёрина и группа Ada D’arte станут гостями вечернего эфира на телеканале "Тюменское время"
Лауреат премии "Топ 100 самых красивых женщин УРФО" Светлана Печёрина станет гостьей нового выпуска шоу СТУДИЯ 72 на телеканале "Тюменское время" 6 июня. Она более 25 лет работает в индустрии праздников. Шоу-дива провела свыше 5 тыс. мероприятий. Красота, талант и незаурядное чувство юмора - это то, что Светлана и продемонстрирует ведущим шоу и зрителям, сообщает телеканал.
Музыкальным гостем в студии выступит тюменская группа Ada D’arte. Сами музыканты свой проект характеризуют так: благородный арт-поп с душой художника. Группе всего год, но они уже успели влюбить в себя тюменского слушателя. Впереди у них выступление на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.
Новый выпуск в воскресенье 6 июня на телеканале "Тюменское время" начнется в 22 часа (21 кнопка кабельного телевидения). Зрители могут поделиться своим мнением о шоу в официальной группе СТУДИЯ 72 в социальной сети ВКонтакте.