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Шоу-дива Светлана Печёрина и группа Ada D’arte станут гостями вечернего эфира на телеканале "Тюменское время"

Общество, 16:18 05 июня 2021

телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Лауреат премии "Топ 100 самых красивых женщин УРФО" Светлана Печёрина станет гостьей нового выпуска шоу СТУДИЯ 72 на телеканале "Тюменское время" 6 июня. Она более 25 лет работает в индустрии праздников. Шоу-дива провела свыше 5 тыс. мероприятий. Красота, талант и незаурядное чувство юмора - это то, что Светлана и продемонстрирует ведущим шоу и зрителям, сообщает телеканал.

Музыкальным гостем в студии выступит тюменская группа Ada D’arte. Сами музыканты свой проект характеризуют так: благородный арт-поп с душой художника. Группе всего год, но они уже успели влюбить в себя тюменского слушателя. Впереди у них выступление на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.

Новый выпуск в воскресенье 6 июня на телеканале "Тюменское время" начнется в 22 часа (21 кнопка кабельного телевидения). Зрители могут поделиться своим мнением о шоу в официальной группе СТУДИЯ 72 в социальной сети ВКонтакте.

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# музыка , телевидение , шоу

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