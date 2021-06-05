Пять этюдов из шорт-листа "Любимовки" представили молодые тюменские режиссеры в МТЦ "Космос"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Пять этюдов из шорт-листа фестиваля молодой драматургии "Любимовка" представили участники режиссерско-актерской лаборатории на малой сцене МТЦ "Космос" 4 июня.

Проект лаборатории получил финансовую поддержку конкурса "ЦЕХ". Автор – студент второго курса кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры, руководитель театральной студии "Комната" - Ильяс Гирфанов пригласил в качестве наставников для молодых тюменских режиссеров и актеров москвичей, уроженцев Тобольска и Тюмени Николая Яскевича и Андрея Маника.

За четыре дня - с 1 по 4 июня - они успели дать знания, поделились опытом с пятью режиссерами и 11 актерами. Результат приятно удивил всех. Пять этюдов – а это трех-пятиминутные отрывки из пьес – позитивно, с дружными аплодисментами восприняли зрители и высоко оценили кураторы проекта.

"Четыре дня лаборатории - 13 часов, а это практически ничего, ребята сделали такие отрывки, в которых есть и ход, и тема. Понятно, что много упущений, но за этот тайминг они прыгнули выше своей головы. Мы, как наставники, пытались им показать инструменты для работы. А все ходы, замыслы – это все делали сами ребята. В них чувствуется потенциал", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер Андрей Маник, который после окончания ТГИК и ГИТИСа получил определенный опыт постановок своих работ на сцене "Современника", в Челябинске, Севастополе, где проводил лаборатории, а также выезжал со своими пьесами в Грецию и Китай.

Актер театра и кино Николай Яскевич отметил, что во время работы с юными актерами был приятно удивлен насколько они открытие и способные.

"Приятной неожиданностью стало то, я скажу, может быть, цинично, - это уровень человеческого материала, который я здесь увидел, работая с актерами. Получил большое удовольствие от работы с ними. Они открытые, способные, все 11 человек. Пожелаю им продолжать делать то, что мы делали все эти четыре дня. И, по моему мнению, сегодняшний актер должен быть старомодным, внимательным, задумчивым, романтичным", - сказал Николай.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Участница лаборатории, студентка второго курса кафедры режиссуры ТГИК, мастерская Сергея Линдера, Даша Дядиченко для своего этюда на итоговый показ взяла пьесу омички Елены Щетининой "Свинья в стене", которая вошла в шорт-лист "Любимовки" в 2020 г. По словам студентки, тема отношений родителей и детей, невнимания к детским проблемам, насилия – была, есть и остается актуальной. Работая над этюдом, признается Даша, родилась идея поставить полноценный спектакль.

"Я хотела бы поставить эту пьесу, но в другой форме. Больше как моноспектакль. И интересно, что когда я работала над этим отрывком, в голове уже рождались мысли чего-то масштабного. Возможно, этот материал ляжет в основу дипломной работы", - поделилась она.

Обмен опытом, раскрытие творческого потенциала, поиск новых идей - это цели, которые преследовал автор проекта режиссерско-актерской лаборатории Ильяс Гирфанов. Участниками лаборатории стали, в основном, студенты института культуры, студийцы. Первая лаборатория - это эксперимент - он удался, считает Ильяс, нужно двигаться в этом направлении далее: "Формат лаборатории хороший, но надо что-то еще накидывать. В Тюмени есть замечательный проект "Премьера", где развивают разные направления. А мне хотелось бы развивать только театр, собрать критиков, театральных художников, режиссеров, еще каких-то представителей театральных профессий, которые будут учить ребят создавать качественный высокохудожественный продукт".

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Анжела Лебедева