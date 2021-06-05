Пять этюдов из шорт-листа "Любимовки" представили молодые тюменские режиссеры в МТЦ "Космос"
Пять этюдов из шорт-листа фестиваля молодой драматургии "Любимовка" представили участники режиссерско-актерской лаборатории на малой сцене МТЦ "Космос" 4 июня.
Проект лаборатории получил финансовую поддержку конкурса "ЦЕХ". Автор – студент второго курса кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры, руководитель театральной студии "Комната" - Ильяс Гирфанов пригласил в качестве наставников для молодых тюменских режиссеров и актеров москвичей, уроженцев Тобольска и Тюмени Николая Яскевича и Андрея Маника.
За четыре дня - с 1 по 4 июня - они успели дать знания, поделились опытом с пятью режиссерами и 11 актерами. Результат приятно удивил всех. Пять этюдов – а это трех-пятиминутные отрывки из пьес – позитивно, с дружными аплодисментами восприняли зрители и высоко оценили кураторы проекта.
"Четыре дня лаборатории - 13 часов, а это практически ничего, ребята сделали такие отрывки, в которых есть и ход, и тема. Понятно, что много упущений, но за этот тайминг они прыгнули выше своей головы. Мы, как наставники, пытались им показать инструменты для работы. А все ходы, замыслы – это все делали сами ребята. В них чувствуется потенциал", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер Андрей Маник, который после окончания ТГИК и ГИТИСа получил определенный опыт постановок своих работ на сцене "Современника", в Челябинске, Севастополе, где проводил лаборатории, а также выезжал со своими пьесами в Грецию и Китай.
Актер театра и кино Николай Яскевич отметил, что во время работы с юными актерами был приятно удивлен насколько они открытие и способные.
"Приятной неожиданностью стало то, я скажу, может быть, цинично, - это уровень человеческого материала, который я здесь увидел, работая с актерами. Получил большое удовольствие от работы с ними. Они открытые, способные, все 11 человек. Пожелаю им продолжать делать то, что мы делали все эти четыре дня. И, по моему мнению, сегодняшний актер должен быть старомодным, внимательным, задумчивым, романтичным", - сказал Николай.
Участница лаборатории, студентка второго курса кафедры режиссуры ТГИК, мастерская Сергея Линдера, Даша Дядиченко для своего этюда на итоговый показ взяла пьесу омички Елены Щетининой "Свинья в стене", которая вошла в шорт-лист "Любимовки" в 2020 г. По словам студентки, тема отношений родителей и детей, невнимания к детским проблемам, насилия – была, есть и остается актуальной. Работая над этюдом, признается Даша, родилась идея поставить полноценный спектакль.
"Я хотела бы поставить эту пьесу, но в другой форме. Больше как моноспектакль. И интересно, что когда я работала над этим отрывком, в голове уже рождались мысли чего-то масштабного. Возможно, этот материал ляжет в основу дипломной работы", - поделилась она.
Обмен опытом, раскрытие творческого потенциала, поиск новых идей - это цели, которые преследовал автор проекта режиссерско-актерской лаборатории Ильяс Гирфанов. Участниками лаборатории стали, в основном, студенты института культуры, студийцы. Первая лаборатория - это эксперимент - он удался, считает Ильяс, нужно двигаться в этом направлении далее: "Формат лаборатории хороший, но надо что-то еще накидывать. В Тюмени есть замечательный проект "Премьера", где развивают разные направления. А мне хотелось бы развивать только театр, собрать критиков, театральных художников, режиссеров, еще каких-то представителей театральных профессий, которые будут учить ребят создавать качественный высокохудожественный продукт".
Анжела Лебедева