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Около двухсот килограммов макулатуры собрали в техникуме стройиндустрии в Тюмени

Общество, 17:25 07 июня 2021

из сообщества "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

190 кг макулатуры и один килограмм батареек собрали в рамках акции по сбору вторсырья "Чистотех" в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства в Тюмени 7 июня.

Участие в экологической акции приняли как студенты, так и все желающие. Собранное вторсырье уже увезли в пункты приема. 8 мая в техникуме наградят самых активных участников акции, будут отмечены группы.

"Следующую акцию проведем в конце июня, либо возобновим мероприятия с новыми силами в сентябре", — поделилась преподаватель профессиональных дисциплин Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, руководитель волонтерского отряда "Связка" Наталья Делягина.

Инна Пахомова

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# акция , макулатура , студенты , экология

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