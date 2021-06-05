300 тобольских школьников участвовали в "Зеленых линейках"

| Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима» | Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

Квесты и мастер-классы по экологической грамотности и культуре безопасности провели волонтеры Всероссийского социального проекта ранней школьной профориентации "Зеленая кисточка" в Тобольске. "Зеленые линейки" состоялись на базе общеобразовательных школ №16 и №9, участниками стали около 300 школьников, сообщает "ЗапСибНефтехим".

| Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима» | Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

Детям в увлекательной интерактивной форме рассказали о профессиях инженера-эколога, специалиста по охране труда и геолога.

"Мы познакомились с "Зеленой кисточкой" два года назад в Тобольске на городском фестивале, организованном компанией СИБУР. Теперь в рамках программы "Формула хороших дел" волонтеры проекта проводят серию мастер-классов и мотивационных лекций в школах нашего города. Это очень важно и нужно – передавать детям навыки экологичного мышления и поведения, прививать им культуру безопасности – в школе, на улице и у себя дома", – отметила начальник отдела по связям с органами государственной власти ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Полезным и экологичным навыкам юных тоболяков обучали с помощью наглядных пособий. Благодаря интерактивной модели дома дети научились определять электромагнитное излучение, микроклимат и уровень шума, а также выявлять основные бытовые риски. На станции "Спаси Гошу" ребята отрабатывали навыки оказания первой помощи на тренажере сердечно-легочной реанимации. На мастер-классе "Вторая жизнь отходов" узнали, как и зачем сортировать отходы и научились различать виды пластика, а во время "Водоотгадалочки" изучили пробы воды из реки Иртыш.

"Мне очень понравился этот проект, потому что он дает возможность многому научиться, а еще – заранее определиться с профессией", – поделилась ученица школы №9 Василиса Назарова.

| Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима» | Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

На открытии "Зеленых линеек" присутствовали финалисты конкурса "Зеленая кисточка" 2019 года, тоболяки Вика и Паша Гусевы. Ребята рассказали о своем опыте участия в конкурсе и профориентационной неделе в Москве, которая помогла 15-летней Вике определиться, кем она хочет стать в будущем. Школьница твердо решила связать свою судьбу с экологией.

После участия в "Зеленых линейках" школьники продолжат работу над своими проектами и рисунками на тему безопасности и экологии уже в онлайн-формате в рамках конкурсной программы "Зеленая кисточка". Ребята будут воплощать идеи с менторской поддержкой опытных экспертов. Финалистов и победителей конкурса ждет поездка в Москву на неделю профориентации и посещение торжественного открытия выставки проектов и рисунков на одной из центральных площадок столицы.