Участники экологического квеста убрали мусор в Плехановском бору

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

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Экологический квест прошел в Плехановском бору в День эколога и Всемирный день защиты окружающей среды 5 июня. В нем участвовал глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает администрация города.

Две команды собирали мусор на время. За 15 минут общими усилиями наполнили больше десяти мешков.

Для юных тюменцев организовали детский квест. Ребята узнали, что в городских лесах Тюмени растут береза, сосна, ива, ольха, дуб, клен, вяз, осина, тополь, рябина, яблоня, малина и шиповник. Средний возраст деревьев – 100 лет. В лесах обитают медведи, лоси, косули, кабаны, лисы, волки, зайцы, журавли и глухари. Детям рассказали несколько интересных фактов о животных. Например, лосиные рога являются своего рода антеннами, улавливающими различные звуки и помогающими им лучше слышать и ориентироваться на местности. Волки могут услышать звуки на расстоянии семь - девять километров в лесу и до 15-16 километров на открытой местности.

Юным тюменцам рассказали о правилах поведения в лесу, его охране от пожаров и напомнили о необходимости бережного отношения к природе. Малышам подарили мыльные пузыри и сладкие подарки.