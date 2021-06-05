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Тюменцы вышли на уборку территории у озера в поселке Московский

Общество, 16:01 05 июня 2021

vsluh.ru | Фото: vsluh.ru

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Около 20 человек, в том числе активисты "Молодой гвардии" и местные жители, участвовали в генеральной уборке на озере в пос. Московский. Им пришлось потрудиться: на территории давно не убирали, мусор был даже в воде, сообщает "Вслух.ру".

Руководитель регионального штаба "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев пояснил, что задача молодогвардейцев - не только в том, чтобы очистить прибрежную территорию, но и привлечь к уборке как можно больше местных жителей.

"Кто участвует в субботниках, потом следит за тем, чтобы никто не мусорил, делает другим замечание. Этой акцией мы даем старт культуре проведения субботников", - сказал он.

Летом 2021 года тюменские молодогвардейцы планируют провести субботники на 25 озерах Тюмени, Тюменского района и области. В прошлую субботу молодые активисты очистили от мусора водоем за домом по ул. Солнечный проезд, 23а. Там тоже было много работы и также откликнулись местные жители.

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# уборка мусора , экология

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