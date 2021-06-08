В Тюмени горит Текутьевское кладбище

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пух на площади 10 гектаров загорелся на территории Текутьевского кладбища в Тюмени вечером 7 июня.

Сообщение о случившемся поступило в 20 часов 6 минут.

"На место выехали 12 пожарных и пять спецмашин", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Подразделения продолжают работать на месте. В округе стоит сильное задымление – горожане делятся фотографиями в социальных сетях.

Инна Пахомова