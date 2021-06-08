В Тюмени горит Текутьевское кладбище
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Пух на площади 10 гектаров загорелся на территории Текутьевского кладбища в Тюмени вечером 7 июня.
Сообщение о случившемся поступило в 20 часов 6 минут.
"На место выехали 12 пожарных и пять спецмашин", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.
Подразделения продолжают работать на месте. В округе стоит сильное задымление – горожане делятся фотографиями в социальных сетях.
Инна Пахомова