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В Тюмени горит Текутьевское кладбище

Происшествия, 21:15 07 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пух на площади 10 гектаров загорелся на территории Текутьевского кладбища в Тюмени вечером 7 июня.

Сообщение о случившемся поступило в 20 часов 6 минут.

"На место выехали 12 пожарных и пять спецмашин", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Подразделения продолжают работать на месте. В округе стоит сильное задымление – горожане делятся фотографиями в социальных сетях.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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