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900 студентов Тюменской области откроют трудовое лето 11 июня

Общество, 08:38 09 июня 2021

Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Тюменского областного студенческого отряда

900 студентов Тюменской области отправятся на целину летом 2021 года. Третий трудовой семестр для них стартует в арт-пространстве на набережной Туры напротив мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а/1) 11 июня, сообщают региональные Студенческие отряды.

На торжественной церемонии открытия целины ребята подведут итоги подготовительного периода к летнему трудовому семестру, получат напутствия от первых лиц региона и путевки. Они будут работать на территории региона, а также на международных и всероссийских трудовых проектах.

Сбор отрядов начнется в 14 часов 15 минут, церемония стартует в 15 часов.

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# студенческие отряды

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