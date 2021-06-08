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Состояние отравившихся таблетками тобольских подростков медики оценивают как тяжелое

Происшествия, 12:38 08 июня 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Состояние трех тобольских подростков, которые отравились лекарством 7 июня, оценивается врачами как тяжелое. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил 7 июня в 20 часов 53 минут. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение пяти минут. На данный момент три человека получают необходимую медицинскую помощь по поводу отравления в условиях реанимации областной больницы №3. Состояние оценивается как тяжелое", - рассказала Александра Малыгина.

Напомним, трое подростков 2004, 2005 и 2006 годов рождения приняли лекарство в квартире одного из домов Тобольска и отравились. Следователи начали проверку. Очевидцев, родных и близких несовершеннолетних опрашивают. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инна Пахомова

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# отравление , подростки

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