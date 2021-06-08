В Тюменском районе задержали похитителей автомобиля "Волга"
| Фото: mvdmedia.ru
Двоих мужчин, подозреваемых в хищении автомобиля "Волга", задержали в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В полицию обратилась жительница п. Винзили, у которой из гаража похитили автомобиль и запчасти. Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.
Под подозрение попали двое ранее судимых жителей поселка. Они проходили мимо гаража и заметили частично разрушенную кирпичную стену. Злоумышленники похитили автомобиль "Волга" и продали его за 7,5 тыс. рублей.
Похищенное изъято и возвращено законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.