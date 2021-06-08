  • 8 июня 20218.06.2021вторник
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе задержали похитителей автомобиля "Волга"

Происшествия, 14:13 08 июня 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих мужчин, подозреваемых в хищении автомобиля "Волга", задержали в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась жительница п. Винзили, у которой из гаража похитили автомобиль и запчасти. Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.

Под подозрение попали двое ранее судимых жителей поселка. Они проходили мимо гаража и заметили частично разрушенную кирпичную стену. Злоумышленники похитили автомобиль "Волга" и продали его за 7,5 тыс. рублей.

Похищенное изъято и возвращено законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Винзили , хищение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:13 08.06.2021В Тюменском районе задержали похитителей автомобиля "Волга"
13:20 08.06.2021Следователи установят основную причину гибели пенсионера при пожаре в Тобольске
12:38 08.06.2021Состояние отравившихся таблетками тобольских подростков медики оценивают как тяжелое
11:40 08.06.2021Участники нашумевшего свадебного кортежа привлечены к ответственности в Тюмени