Новое здание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа торжественно открыто в день 25-летнего юбилея

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое здание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа торжественно открыто в день празднования 25-летнего юбилея в Тюмени 8 июня.

В здании - 13 залов судебных заседаний, оснащенных самым современным оборудованием, в том числе - системой видео-конференц-связи. Высокую эффективность работы судей обеспечивает разработанная и внедренная тюменской IT-компанией "Анлим" система автоматизированного управления судебными заседаниями "Кайдзен", которой уже заинтересовались другие региона страны. Эта система, в частности, обеспечивает автоматическое аудио- и видеопротоколирование судебных заседаний.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в видеообращении к участникам торжественного заседания, посвященного юбилею Арбитражного суда Западно-Сибирского округа отметил, что суд - один из важнейших государственных институтов, территория законности и справедливости. "В арбитражном суде решаются не просто экономические вопросы, а те из них, от которых зависят судьбы огромного количества людей", - подчеркнул полпред и поблагодарил сотрудников и ветеранов суда за безупречную работу.

Высокое место Тюменской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов - заслуга, в том числе, и слаженной работы судебной системы, отметил в своем выступлении губернатор Тюменской области Александр Моор. "Мы решаем общую задачу по обеспечению экономического роста и улучшению инвестиционного климата", - сказал он. Благодаря своему профессионализму и честности тюменские арбитражные судьи завоевали признание и авторитет как в судебной системе, так и среди общественности.

Председатель Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов рассказал, что за четверть века суд рассмотрел более 170 тыс. дел. "По итогам работы за 2020 год мы заняли лидирующую позицию по качеству отправления правосудия среди десяти окружных арбитражных судов Российской Федерации", - уточнил Иванов. От имени коллектива суда он поблагодарил Владимира Якушева и Александра Моора за строительство нового здания суда.

От имени полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе награды за многолетний добросовестный труд работникам суда вручил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Александр Моор наградил отличившихся лично.

Евгений Бабенко